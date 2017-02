Fenerbahçe yok oluyor

Oktay APAYDIN yazdı...

Başarısız sonuçları art arda yaşayan Fenerbahçe, teknik patron Advocaat'ın deneme tahtasına döndü. Her geçen maçtan sonra yok olmaya da devam ediyor. Hafta içi Krasnodar'a elenmenin ardından gelinen Gaziantep'te de beş as oyuncusunu İstanbul'da bırakan Advocaat; bu kez de orta sahada Josef'i kesti. Maç ortada başladı. Gaziantep can havliyle saldırarak aradığı golü de ağır kalan Fener defansının arkasına atılan topla buldu. Skrtel ile İsmail'in hatasını Ghilas affetmedi, dönen topu da Sefa tamamlayınca Antep daha maçın başında attığı golle direnç kazandı. Şuursuz baskılarıyla sonuç almaya çabalayan Fenerbahçe mağlubiyetten 23. dakikada Lens'in müthiş şutuyla kurtularak beraberliği yakaladı. İlk yarı iki taraf için al gülüm ver gülüm anlayışı içinde geçince soyunma odalarına da beraberlikle gittiler.

İkinci yarı da ilk yarıdaki gibi başladı. Ofansta ve 3. bölgede son derece etkisiz olan Fenerbahçe'yi ileri taşımaya uğraşan tek isim ise Lens idi.

TARAFTARA YAZIK

Beraberlik aslında iki tarafın da işine gelmiyordu ne var ki bir maçı eksik Antep için de Fenerbahçe'den alınacak puan ya da puanlar da adeta bir bonus gibiydi. Bu mantıkla direnen Gaziantep, Fenerbahçe kalesinde tehlikeler de yarattı ancak sonuç alamadı. Fenerbahçe'nin ofansta ne derece berbat oynadığını ilk ciddi şutunu 63. dakikada attığını söyleyerek özetleyelim. Kalitesiz geçen maçta şunu da belirteyim ki, “Yarıştan koptuk. Hedefimiz 2.'lik” diyen bir Advocaat'a rağmen Fenerbahçeli oyuncular gerekli reaksiyonu göstermekten uzak kaldılar. Uzatma dakikalarında Antep son anda galibiyeti kaçıran taraf oldu. Fenerbahçe'ye dönersek, lig yarışında hiç olmazsa Avrupa umuduna da 2 puanlık bir darbe daha aldı. Yani artık bence Şampiyonlar Ligi için 2'ncilik de hayal oluyor. Son sözüm: Yazık oluyor bu büyük Fenerbahçe taraftarına ve bunu yapmaya kimsenin hakkı yok…