Galatasaray 0-0 Beşiktaş canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbi maçta karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Arena’da saat 20.00’de başlayan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren derbiyi hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Süper Lig’de ikinci yarının ilk derbisinde Yıldırım’ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ile Asım Yusuf Öz yapıyor. Dev maçın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan…

MAÇ KADROSU

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren derbi öncesi Beşiktaş 47 puanla liderlik koltuğunda otururken, 40 puanlı Galatasaray haftaya üçüncü sırada girdi. Derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, rakibini yenerek, şampiyonluk yarışında aradaki puan farkını 4’e düşürmek istiyor.

Lig lideri Beşiktaş ise, derbiden galibiyetle ayrılarak, zirvede rakibiyle arasındaki puan farkını 10’a çıkarmayı amaçlıyor. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş’ın ev sahipliğinde Vodafone Arena’da yapılan müsabaka 2-2 bitti.