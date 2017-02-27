Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
27 Şubat 2017 20:00
GALATASARAY
vs
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray 0-0 Beşiktaş canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbi maçta karşı karşıya geliyor.
18:0227 Şubat 2017
0
Galatasaray 0-0 Beşiktaş canlı anlatım

CANLI MAÇ ANLATIMIGalatasaray – Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Arena’da saat 20.00’de başlayan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren derbiyi hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Süper Lig’de ikinci yarının ilk derbisinde Yıldırım’ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ile Asım Yusuf Öz yapıyor. Dev maçın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan…

MAÇ KADROSU

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren derbi öncesi Beşiktaş 47 puanla liderlik koltuğunda otururken, 40 puanlı Galatasaray haftaya üçüncü sırada girdi. Derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, rakibini yenerek, şampiyonluk yarışında aradaki puan farkını 4’e düşürmek istiyor.

Lig lideri Beşiktaş ise, derbiden galibiyetle ayrılarak, zirvede rakibiyle arasındaki puan farkını 10’a çıkarmayı amaçlıyor. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş’ın ev sahipliğinde Vodafone Arena’da yapılan müsabaka 2-2 bitti.

Etiketler
beşiktaş galatasaray spor toto süper lig türk telekom arena
Son güncelleme: 20:00 | 27.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER