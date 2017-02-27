Galatasaray – Beşiktaş derbisinin bilinmeyenleri

Tüm Türkiye Galatasaray ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak olan derbiye kilitlendi. İşte iki takım arasındaki dev mücadelenin bilinmeyenleri...

Süper Lig’de nefesler tutuldu, bu akşam oynanacak olan Galatasaray – Beşiktaş derbisi bekleniyor. Sizler için Galatasaray ile Beşiktaş arasında var olan 112 yıllık mücadelede bilinmeyenleri hazırladık…

İKİ TAKIM İLK KEZ 1924 YILINDA KARŞI KARŞIYA GELDİ!Galatasaray ile Beşiktaş ilk kez 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda karşı karşıya geldi. Oynanan karşılaşmada ilk golü Refik Osman Top atarken derbiyi Beşiktaş 2-0 kazandı.

EN FARKLI GALİBİYET GALATASARAY’IN Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ikili rekabette en farklı skor ise 1940 yılında alındı. Galatasaray’ın 1940 yılında Beşiktaş’ı 9-2 yenmesi alınan en farklı galibiyet oldu. Beşiktaş’ın ise aldığı en farklı skor 1933 ve 1940 yıllarında 5-0’lık galibiyetler oldu.

DERBİDE EN ÇOK FORMA GİYEN FUTBOLCULAREn çok Galatasaray – Beşiktaş derbisine çıkan futbolcu Beşiktaş’ın efsanelerinden olan Şeref Görkey’dir. Şeref Görkey, 63 derbide forma giyerken, Galatasaray’da ise en çok derbiye çıkan isim Bülent Korkmaz olmuştur.

DERBİDE EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR Her sahnesi ayrı bir heyecana sahne olan Galatasaray Beşiktaş derbilerinde 29 gol ile en çok gol atan türk futbolcu Beşiktaşlı Hakkı Yetken ( Baba Hakkı) oldu. Galatasaray’da ise Beşiktaş’a en çok gol atan isim 21 gol ile Gündüz Kılıç oldu.