Galatasaray – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

TT Arena’daki derbiyi Galatasaray kazanıp zirvedeki rakibiyle puan farkını 4’e düşürmek, Beşiktaş ise arayı açmak istiyor. Ligin en pahalı 3 takımından ikisinin mücadelesi nefes kesecek. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanışında gözler TT Arena'ya çevrilmiş durumda. 47 puanla zirvede bulunan Beşiktaş, 40 puanla 3. sırada bulunan ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. TT Arena'da oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek. Sarı-kırmızılıların kazanıp, farkı 4'e düşürmekten başka şansı bulunmazken, siyah-beyazlılar ise en az berabere kalarak rakiplerine yaklaşma fırsatı vermemek istiyor. Beşiktaş kazanırsa, rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkarmış olacak ve Galatasaray'ı saf dışı bırakacak. Galatasaray 3 puan alırsa yarışa tekrar ortak olacak. Ayrıca iki takım Süper Lig'deki en değerli 3 takımdan ikisi. Ezeli rakiplerin toplam piyasa değeri 859 milyon TL'yi buluyor.

Beşiktaş’ın 7 puan gerisinde bulunan Galatasaray, rakibini mutlak mağlup etmek için sahaya çıkacak. Alınacak bir yenilgi halinde ise şampiyonluk başka bir bahara kalacak. Beşiktaş da kazanmak istiyor ancak siyah-beyazlılar beraberliğe de üzülmeyecektir. Kartal 3 puan alırsa, sezon sonu hedefinde çok önemli bir virajı dönmeyi başaracak.

EN DEĞERLİ YILDIZLAR MUSLERA VE OĞUZHAN

Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasında en yüksek piyasa değerine sahip isim, G.Saray'ın Uruguaylı eldiveni Fernando Muslera oldu. 14 milyon Euro'luk bonservis değeri ile öne çıkan Nando, aynı zamanda bugün Arena'daki en pahalı krampon olacak. Süper Lig'deki en yüksek ikinci değere sahip futbolcu ise Beşiktaş'ın milli yıldızı Oğuzhan Özyakup oldu. Yıldız ismin değeri 12.5 milyon Euro olarak dikkat çekiyor

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de başlayacak Galatasaray – Beşiktaş maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Chedjou, Carole, De Jong, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Babel, Cenk