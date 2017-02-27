Galatasaray kenetlendi

Galatasaray takımı, Beşiktaş derbisi öncesi birbirine kenetlendi. Teknik direktör Igor Tudor'a galibiyet hediye etmek isteyen futbolcular, taraftarı da sevindirmeyi hedefliyor.

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesinde sessizliğe gömüldü. Dün geceki idman başlamadan bir araya gelen futbolcular, galibiyetin yanında şampiyonluk sözü de verdi. Son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmamaları gerektiği konusunda birbirleriyle anlaşan sarıkırmızılı oyuncular, yeni teknik direktörleri Igor Tudor'a da galibiyet hediye etmek istiyor. Galatasaraylı futbolcular, tribünleri dolduracak taraftarlarına da güzel sürprizler yapmak istiyor. Seyircileri mutlu etmeyi hedefleyen Tudor'un öğrencileri, “Kimin büyük olduğunu sahada göstermeliyiz” ifadeleriyle derbiyi kazanma sözü verdi.

Igor Tudor öğrencilerini böyle motive ediyor Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, oyuncularına, “Hayati önem taşıyan bir derbi oynayacağız. Şimdi çıkıp son sözünüzü sahada söyleyin” diyen Hırvat teknik adam, ayrıca futbolcularından skor üretmek için bol bol uzaktan şut çekmelerini istedi. İlgili Haberi Oku

SNEIJDER VARSA SORUN YOK

Sarı-kırmızılıların bu sezon iç sahada attığı 12 golün 7'sinde Wesley Sneijder'ın katkısı var. Hollandalı yıldız, bu maçlarda bir kez ağları havalandırırken 6 da asist yapma başarısı gösterdi. 9 kez Beşiktaş derbisine çıkan tecrübeli futbolcunun siyah-beyazlılara karşı 2 gol ve 1 asisti bulunuyor. Aslan Sneijder'ın oynadığı Beşiktaş karşılaşmalarında 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.