Galatasaray’da Martin Linnes derbi kadrosunda yok

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesinde kadroya alınmayan Martin Linnes, takımın kamp yaptığı tesislerden ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş ile sahasında kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor, kadroyu yavaş yavaş şekillendiriyor. Sağ bekte Semih Kaya ve Sabri Sarıoğlu arasında gidip gelen Tudor, solda ise Carole’den vazgeçmiyor. Hem sağ bekte hem de sol bekte oynayabilen Martin Linnes ise kadroda yer almıyor. Geçen hafta Çaykur Rizespor maçında sahanın en iyisi olarak gösterilen Linnes’in derbide oynayamayacak olması sarı-kırmızılı taraftarları düşündürüyor.

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Metin Oktay Tesisleri’nde Beşiktaş maçı kampını sürdüren Galatasaray’da Linnes, kadroya alınmadığını anlayınca tesislerden ayrıldı. Igor Tudor’un takımın başında çıktığı ilk maç olan Çaykur Rizespor maçında Bruma’yı kadroda almamasının ardından Linnes kararı da tartışma yarattı. Takımda Carole’den başka sol bek kalmazken, olası bir sakatlıkta savunmanın soluna kimin geçeceği merak konusu oldu.