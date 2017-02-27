Galatasaray’ın dört atlısı!

Bu sezon 40 gol atan Galatasaray'ın ürettiği skorun 27'sine imzasını atan dört futbolcu, takımın yüzde 70'ine denk geliyor.

İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerek yeniden şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor. Gol yollarında sıkıntı yaşamayan ancak savunmaya çare bulamayan sarı-kırmızılılarda gözler Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Bruma ve Lukas Podolski'nin üzerinde olacak. Çünkü ligde atılan 40 golün 27'sinde bu 4'lünün imzası bulunuyor. Takımın gol yükünün yüzde 70'ini çeken 4 yıldızdan üçünün bugünkü derbiye ilk 11'de başlaması bekleniyor. 9 golle zirvede yer alan Yasin Öztekin sağ kanatta, 7 gollü Bruma ise solda mücadeleye başlayacak. 8 kez fileleri sarsan ve ligin ilk yarısında Beşiktaş'ı vuran Eren'in yedek kalmasıbeklenirken, 4 kez gol atan Poldi ise mücadeleye tek forvet başlayacak.

Igor Tudor öğrencilerini böyle motive ediyor Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, oyuncularına, “Hayati önem taşıyan bir derbi oynayacağız. Şimdi çıkıp son sözünüzü sahada söyleyin” diyen Hırvat teknik adam, ayrıca futbolcularından skor üretmek için bol bol uzaktan şut çekmelerini istedi. İlgili Haberi Oku

GALATASARAY ÖNDE

Galatasaray ve Beşiktaş, tarihlerinde 341. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar geride kalan 340 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 121 galibiyet elde ederken, siyahbeyazlılar ise 107 kez kazandı. 112 mücadelede taraflar birbirlerine üstünlük kuramazken, G.Saray evindeki 11 maçın 75'ini kazanıp sadece 31 kez kaybetti.