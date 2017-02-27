Galatasaray’ın dört atlısı!

İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerek yeniden şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor. Gol yollarında sıkıntı yaşamayan ancak savunmaya çare bulamayan sarı-kırmızılılarda gözler Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Bruma ve Lukas Podolski'nin üzerinde olacak. Çünkü ligde atılan 40 golün 27'sinde bu 4'lünün imzası bulunuyor. Takımın gol yükünün yüzde 70'ini çeken 4 yıldızdan üçünün bugünkü derbiye ilk 11'de başlaması bekleniyor. 9 golle zirvede yer alan Yasin Öztekin sağ kanatta, 7 gollü Bruma ise solda mücadeleye başlayacak. 8 kez fileleri sarsan ve ligin ilk yarısında Beşiktaş'ı vuran Eren'in yedek kalmasıbeklenirken, 4 kez gol atan Poldi ise mücadeleye tek forvet başlayacak.
GALATASARAY ÖNDE
Galatasaray ve Beşiktaş, tarihlerinde 341. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar geride kalan 340 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 121 galibiyet elde ederken, siyahbeyazlılar ise 107 kez kazandı. 112 mücadelede taraflar birbirlerine üstünlük kuramazken, G.Saray evindeki 11 maçın 75'ini kazanıp sadece 31 kez kaybetti.