Igor Tudor öğrencilerini böyle motive ediyor

Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, oyuncularına, “Hayati önem taşıyan bir derbi oynayacağız. Şimdi çıkıp son sözünüzü sahada söyleyin” diyen Hırvat teknik adam, ayrıca futbolcularından skor üretmek için bol bol uzaktan şut çekmelerini istedi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş ile hayati önem taşıyan bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor, öğrencilerini dev derbiye motive etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Hırvat çalıştırıcı, yaptığı toplantıda oyuncularına, “Hafta içinde yorulduk ama bütün çalışmalarımızı eksiksiz yerine getirdik. Şimdi çıkıp son sözünüzü sahada söyleyin” diye konuştu.

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UZAKTAN ŞUT ATIN

TT Arena’da ilk kez seyircisiyle buluşacak olan genç teknik adamın, futbolcularına, oyun içinde skor üretme planları için uzaktan şut çalışmaları yaptırdığı ortaya çıktı. Tudor, Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Lukas Podolski'nin başarılı şutları sonrasında mutlu oldu. Hırvat hoca, Podolski'ye sol kanattan, Selçuk ve Sneijder'a ise merkezden rakip kaleye şut çekmeleri talimatı verdi. Beşiktaş maçı öncesinde çok heyecanlı olduğunu söyleyen Tudor, “Eminim ki sahaya çıktığımda çok özel hissedeceğim. Benim için büyük bir an. Fakat ben takım kadar önemli değilim. Büyük bir maça çıkacağız. Nasıl kazanacağımıza ve takımın galip gelmesi için neler yapmamız gerektiğine odaklanmış durumdayım. Oyuncularım her şeylerini sahaya yansıtacaklar. Bu kısa dönemde bunu gördüm. Yapmak istiyorlar” dedi.