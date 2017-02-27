Igor Tudor: Takım olmamız gerekiyor

Galatasaray'ın yeni çalıştırıcısı Igor Tudor, Beşiktaş'ın takım olma açısından daha iyi görüntü sergilediklerini ve kendilerinin de takım olma yönünde çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor maç sonunda açıklamalar yaptı. Beşiktaş’ın maç genelimnde daha iyi bir takım görüntüsü sergilediğini belirten Tudor, Karabükspor’da Beşiktaş’ı yendiğinin hatırlatılması üzerine, “Orada 7-8 ay çalıştığım bir takım vardı. Burada 6-7 gündür çalışıyorum” diye konuştu.

Tudor’un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

0-0’lık bir maçtı ama futbol böyle bir oyun. Rakibimizin attığı bir şans golü var. Daha çok çalışmamız lazım. Yarın buna başlayacağız.

Tek önemli şey maç maç bakmamız gerekiyor ve kendimize bakmamız gerekiyor. Çalışmalıyız. Bu ana kadar gördüğüm artılar ve eksiler var ama bunlar hakkında konuşmak için zaman olacaktır.

7 GÜNDÜR BURADAYIM

Karabükspor’daki takımla bu takım çok farklı. Orada 7-8 ay çalıştığım bir takım vardı. Burada da 7 gündür çalışıyorum. Farklı durumlar. Takım olmamız lazım, takım olmamız gerekiyor. Beşiktaş bizden daha iyi bir takım görüntüsü çizdi, bizim de takım olma yönünde çalışmamız gerekiyor.