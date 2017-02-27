Igor Tudor’dan radikal değişiklikler

Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor deplasmanında çıkardığı 11’den farklı bir planla Beşiktaş karşısına çıktı.
Hırvat çalıştırıcı, Rizespor maçına götürmediği Bruma ve Hakan Balta’nın adını ilk 11’e yazdı. Semih Kaya, Sabri Sarıoğlu’nun mevkisinde, sağ bekte görev aldı.
Rize deplasmanında olmayan Sneijder, Beşiktaş maçı ile birlikte sahalara döndü. Karadeniz’deki deplasmanda görev alan Martin Linnes kadroya alınmazken, Lionel Carole başlangıç 11’inde yer aldı. Tudor’un gelmesiyle birlikte formayı tekrar kazanan Aurelien Chedjou tekrar ilk 11’de görevlendirildi.
İşte Galatasaray’ın ilk 11’i: Muslera, Carole, Hakan, Chedjou, Semih, Bruma, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Podolski