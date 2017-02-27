Jeremain Lens bir varmış hiç yokmuş

Gaziantepspor deplasmanında berabere kalan Fenerbahçe’nin tek golünü kaydeden Jeremain Lens, hem birçok pas hatası yaptı hem de maç boyunca ezdiği toplarla takımını yavaşlattı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantepspor'a konuk olan sarı-lacivertlilerin tek golünü atan Jeremain Lens, fileleri havalandırmasına rağmen maç boyunca yokları oynadı. Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı, 23. dakikada ağları sarstı ancak yaptığı pas hatalarının yanı sıra maç boyunca ezdiği toplarla adeta takımının el freni oldu. Tecrübeli futbolcu ayrıca gol paslarında da başarısızdı. Fenerbahçe’deki problemin özgüven sorunu olduğunu söyleyen Lens, “Maç kazanmadıkça özgüven eksik kalıyor. Beraberliği yakaladık ancak uğraşmamıza rağmen galibiyet golünü atmayı başaramadık. En büyük oyuncular bile zaman zaman bu eksikliği yaşayabilir. Bunun hangi takım ya da futbolcu olduğu önemli değil. Umarım en kısa zamanda bu durumu tersine çevirebiliriz” dedi.

Taraftarlardan Fenerbahçe yönetimine sert protesto! İlgili Haberi Oku

ÇİZGİDEN ÇIKARDILAR

Fenerbahçe, 40. dakikada gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Lens pasını ceza sahasında Sow'a çıkardı, Senegalli golcünün vuruşunda kaleciyi geçen topu, Gaziantepsporlu 3 oyuncu çizgiden güçlükle çıkardı.