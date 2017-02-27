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BEŞİKTAŞ
27 Şubat 2017 20:03
GALATASARAY
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BEŞİKTAŞ
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Kartal yine 1-0 kazandı

Galatasaray deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş, ezeli rakibini deplasmanda geçtiğimiz sene olduğu gibi yine aynı skorla devirdi.
22:3827 Şubat 2017
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Kartal yine 1-0 kazandı

Galatasaray deplasmanında 47. dakikada Talisca’nın attığı golle kazanan Beşiktaş, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla, ezeli rakipleri olan Galatasaray’a 10 puan, Fenerbahçe’ye de 12 puan fark atmış oldu.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibini geçtiğimiz sene de deplasmanda 1-0’lık skorla devirmeyi başarmıştı. 2015-2016 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan siyah-beyazlılar, ligin 32. haftasında TT Arena’da Galatasaray’ı Mario Gomez’in 76. dakikadaki golüyle mağlup etmeyi başarmıştı.

Etiketler
beşiktaş galatasaray spor toto süper lig talisca türk telekom arena
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