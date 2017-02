Mahmut Karak: Bir yönetim kapandı ve yeni bir döneme geçtik

TFF 1. Lig ekiplerinden Mersin İdman Yurdu'nun yeni başkanı Mahmut Karak, artık yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Bir yönetim kapandı ve yeni bir döneme geçtik. Bir an önce tesisleşmeyi halletmek istiyoruz. Geçmiş dönemlerin tek yaptığı şey çalmak. O yüzden bu kadar mağduruz" dedi.

Cumartesi günü yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Karak ve yeni yönetim kurulu üyeleri, bir otelde futbolcular, teknik heyet ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Mahmut Karak, göreve getirilmesinden dolayı mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Öncelikle hedeflerinin yaklaşık 5 yıldan beri futbolcuların süregelen mağduriyetlerini gidermek olduğunu vurgulayan kırmızı-lacivertli kulübün yeni başkanı, oyuncuların hakkını vereceklerini kaydetti. Ligde kalmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının altını çizen Karak, sözlerine şöyle devam etti:

“Mersin İdman Yurdu artık yeni bir döneme girdi. Bu bir yoldur. Bazıları bırakır, bazıları başaramayacağını tahmin eder. Benim defterimde, kitabımda böyle bir şey yok. Baş koyduğum yolda sonuna kadar gitmek isterim. Buranın evladıyım. Başarabileceğim yolda da hiç usanmadan çalışırız. Bir dönem kapandı. Bizimle devam ediyor artık. Yeni yönetim ve yeni anlayışla atacağımız bütün adımlar artık bu yönetimin sorumluluğundadır. Şu an yapacaklarımız var. Biz, Ali Tekin'in devamı değiliz. Bir yönetim kapandı ve yeni bir döneme geçtik.”

“Eğer kulübü düşünür çalmazsanız, başarırsınız”

Mersin İdman Yurdu’nun kendileri için bir sevda olduğunu dile getiren Karak, “Saygı duyulacak bir şey vardır. O da Mersin İdman Yurdu'dur, futbolculardır, yöneticilerdir. Önce taraftar gelmez. Taraftar her zaman ve her yerde 12. adamdır. Önce kendi takımınızın futbolcularına, teknik ekibine, yöneticisine saygı göstermeniz lazım ki aynı şeyi karşılıklı alasınız. Kulübümüz için projeler hazırladık. Bir an önce tesisleşmeyi halletmek istiyoruz. Kendi tesisimize geçmek istiyoruz. Önceden atılan bir adım vardı. Bu yönetimle birlikte hız verilecek. Herkes bunları görecek. Geçmiş dönemlerin tek yaptığı şey çalmak. Futbolcunun hakkını, kulübün hakkını çalmak oldu. O yüzden bu kadar mağduruz. Eğer kulübü düşünür çalmazsanız, ayakta tutmayı çalışır, futbolculara ödemeleri yaparsanız bunu başarırsınız. Niyetiniz farklıysa ne kulüp ne de futbolcular ayakta durur. Şu an bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var” diye konuştu.

Mahmut Karak, toplantının son bölümünde futbolcularla basına kapalı olarak görüşme yaptı.