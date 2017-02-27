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GALATASARAY
27 Şubat 2017 20:00
GALATASARAY
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Melo’dan Galatasaray’a destek mesajı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu Felipe Melo, Beşiktaş derbisi öncesi eski takımına destek mesajı gönderdi.
17:0527 Şubat 2017
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Melo’dan Galatasaray’a destek mesajı

Futbol yaşantısını ülkesinin Palmeiras ekibinde sürdüren Melo, bu akşam oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisi öncesi eski takım arkadaşlarına destek verdi.

33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Beşiktaş’a attığı 4 golün ve dakikaların yer aldığı bir paylaşımda bulunarak, “Haydi çocuklar, kalbim sizinle… Yeni bir tarih yazalım” ifadelerini yazdı.

Melo’nun attığı gollerin Beşiktaş’ın resmi sosyal medya hesabından yapılması ise dikkat çekti. Melo’nun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı.

Etiketler
beşiktaş felipe melo galatasaray spor toto süper lig
Son güncelleme: 17:34 | 27.02.2017
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