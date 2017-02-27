MHP’li Vural TT Arena tribünlerinde

MHP Milletvekili Oktay Vural, Galatasaray'ı tribünden destekledi. Mustafa Sarıgül de tribünde yer alan isimler arasındaydı.

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Oktay Vural, Galatasaray – Beşiktaş derbisini tribünden seyretti. Galatasaray Kongre Üyesi olan Vural, takımına tribünden destek verdi. Vural’ın maç boyunca heyecanlı olduğu görüldü.

Öte yandan Şişli eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül de locadan maçı seyretti. Siyaset ve spor camiasından birçok ünlü isim Türk Telekom Arena tribünlerinde yer aldı.