MHP’li Vural TT Arena tribünlerinde

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Oktay Vural, Galatasaray – Beşiktaş derbisini tribünden seyretti. Galatasaray Kongre Üyesi olan Vural, takımına tribünden destek verdi. Vural’ın maç boyunca heyecanlı olduğu görüldü.
Öte yandan Şişli eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül de locadan maçı seyretti. Siyaset ve spor camiasından birçok ünlü isim Türk Telekom Arena tribünlerinde yer aldı.
MHP Milletvekili Oktay Vural, Galatasaray – Beşiktaş derbisini tribünden seyrediyor pic.twitter.com/Y3bA2jcVNJ
— Amkspor (@Amkspor) 27 Şubat 2017