Muslera: Şans rakipten yanaydı

Galatasaray'ın efsane file bekçisi Fernando Muslera, evlerinde kaybetmelerinin çok üzücü olduğunu ve sonuna kadar bu yarışı götürmek istediklerini söyledi.

Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera maç sonunda açıklamalar yaptı. Beşiktaş’ın şanslı olduğunu dile getiren Uruguaylı file bekçisi, evlerinde kaybetmelerin acı verici olduğunu dile getirdi..

İşte Muslera’nın maç sonu sözleri:

Derbiyi kaybetmek çok kötü bir duygu. Kendi evinizde oynuyorsunuz. İlk yarı kompakt bir takım vardı. Çok pozisyon vermedik. Şans faktörü rakipten yanaydı. Top baraja çarpmasa tutacağım bir toptu. Kendi sahamızda böyle bir maçı kaybetmek bizim açımızdan çok kötü oldu.

Son 2 sezonda kötü geçiriyoruz. Geçen sene kazandığımız bir kupa, sezon başında kazandığımız bir kupa var. Değişikliklere hemen adapte olunmuyor. Geçen sezona da bakarsınız çok hoca değişti. Hocanın da zamana ihtiyacı var. Evet bugün kaybettik ama son dakikaya kadar koşan bir Galatasaray vardı. 10 puanlık fark çok ama son ana kadar mücadeleye devam etmemiz gerekiyor.

Muslera maç sonunda yıkıldı pic.twitter.com/Bcj2glSoLo — Amkspor (@Amkspor) 27 Şubat 2017

Üzüntülüyüm. Galatasaray gibi büyük bir camiada bu kadar çok maç oynamak ve bu rekoru kırmak beni çok mutlu etti. Tüm camiaya çok teşekkür etmek istiyorum. İyi günler de oluyor kötü günler de ama bana hep destek veren taraftara teşekkür ediyorum.

Gururluyum ve bu ödülü çok iyi bir isimden aldım. İnsani olarak ve futbolcu olarak çok büyük bir isim. Ben de mutluyum Galatasaray’ın tarihine geçtiğim için.

Muslera`nın rekor gecesi Galatasaray'ın kalesinde 188'inci lig maçına çıkarak Zoran Simoviç'in rekorunu kıran Fernando Muslera, maç öncesinde ödülünü aldı. İlgili Haberi Oku