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GALATASARAY
27 Şubat 2017 20:00
GALATASARAY
vs
BEŞİKTAŞ
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Muslera’nın rekor gecesi

Galatasaray'ın kalesinde 188'inci lig maçına çıkarak Zoran Simoviç'in rekorunu kıran Fernando Muslera, maç öncesinde ödülünü aldı.
19:2727 Şubat 2017
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Muslera’nın rekor gecesi

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray’ın Zoran Simoviç, 188. lig maçına çıkarak kendi rekorunu egale eden Fernando Muslera’ya ödül verdi. İki kaleci ödül sonrası birlikte poz verirken taraftarı selamladı.

1984-1990 yılları arasında sarı-kırmızılı takımın kalesinde sayısız başarılara imza atan Zoran Simoviç ise Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Cengiz Özyalçın tarafından plaket takdim edildi. Plakette “Sarı kırmızı formayla geçirdiğiniz altı senedeki üstün başarılarınız; sarı kırmızılı camiaya katkılarınız ve efsane kaleciler geleneğimizi sürdürdüğünüz için teşekkür ederiz” yazıldı.

Etiketler
beşiktaş fernando muslera galatasaray Zoran Simoviç
Son güncelleme: 19:37 | 27.02.2017
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