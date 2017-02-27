Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray’ın Zoran Simoviç, 188. lig maçına çıkarak kendi rekorunu egale eden Fernando Muslera’ya ödül verdi. İki kaleci ödül sonrası birlikte poz verirken taraftarı selamladı.
1984-1990 yılları arasında sarı-kırmızılı takımın kalesinde sayısız başarılara imza atan Zoran Simoviç ise Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Cengiz Özyalçın tarafından plaket takdim edildi. Plakette “Sarı kırmızı formayla geçirdiğiniz altı senedeki üstün başarılarınız; sarı kırmızılı camiaya katkılarınız ve efsane kaleciler geleneğimizi sürdürdüğünüz için teşekkür ederiz” yazıldı.
Muslera’nın rekor gecesi!İki efsane yan yana… pic.twitter.com/gMzduGw2Zr
— Amkspor (@Amkspor) 27 Şubat 2017