Oğuzhan Özyakup: Şampiyon olana kadar hiçbir takım şampiyon değildir

Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbi sonrasında konuştu.

Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ta kaptan Oğuzhan Özyakup, derbi sonrasında konuştu. Henüz şampiyon olmadıklarını kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, galibiyetin tadını çıkaracaklarını söyledi.

Oğuzhan’ın derbi sonrasında yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Daha 12 maç var. Lig uzun bir maraton. Buradaki galibiyet çok önemli. Geçen sezon burada çok önemli bir galibiyet almıştık. Biz her maça tek maç gibi hazırlanıyoruz. Bu karşılaşmaya da öyle hazırlandık ve galip geldik.

Geçen sezonda da lider bizdik. Şampiyon olana kadar hiçbir takım şampiyon değildir. Galatasaray’ı yenip 10 puan fark yaptık. Haftaya önemli bir maçımız var. Bu galibiyetin tadını çıkaracağız ama yarından itibaren gelecek maç için çalışmalarımız başlayacak.

Geçen seneden Atiba ile uyum alışkanlık oldu. Sezon başında forvet arkası oynuyordum. Şimdi Atiba’nın yanında olmak daha rahatlık verici. Hocam nerede görev verirse orada oynuyorum.”