Pursaklar Voleybol İlbank’a geçit vermedi

Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, Bayanlar Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda 24. haftasında İlbank’ı ağırladı. Üst üste kazandığı setlerle İlbank’a zor anlar yaşatan Pursaklar’ın Sultanları, 3-1’lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ligdeki başarısını galibiyetlerle sürdürüyor. 24. haftada İlbank'ı misafir eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, zorlu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Üst üste ilk iki seti kazanan Pursaklar, üçüncü seti 20-25 kaybetti. Kısa sürede tekrar oyun hakimiyetini kuran Pursaklar Voleybol, dördüncü sette fırtına gibi esip skoru ilan etti. Setleri 25-22, 25-22 ve 25-20 kazanan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı puanını 51'e yükseltti. Ligin bitimine iki hafta kala çalışmalarına ara vermeden devam eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, geriye kalan Numune DSİ ve Sakarya Hendek maçlarını da galip tamamlayarak sezonu bitirmek istiyor.