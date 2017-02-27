Rıdvan Dilmen: Galatasaray için sezon bitmiştir

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray Beşiktaş derbisi yorumunda sarı-kırmızılıların sezona havlu attığını söyledi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş yenilgisi ile birlikte Galatasaray’ın sezonu bitirdiğini söyledi. Yüzde Yüz Futbol programında konuşan Dilmen, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğa havlu attığını söyledi.

İşte Dilmen’in maç sonu yorumu:

Galatasaray oynadığı maçlarda evinde hiç beraberlik çıkaramamış. 11 maçta 7 galibiyet almış. Rakibine baktığınız zaman oyunu kaybetmeyen bir takımla karşılaşıyorsunuz. Tribünlere baktığımız zaman hava çok fena değil, kötü olmamasına rağmen fazla seyirci yok. Oyuncular da bir mermimiz var kullanalım diyor. Kupadan, elenmiş, Avrupa’da yok. Galatasaray için sezon bitmiştir. 2016-17 sezonunda yok artık Galatasaray.

Kendi işini kendi halletti Beşiktaş, Galatasaray’ı nakavt etti.