Şenol Güneş: Galatasaray ve Fenerbahçe geride kaldı ama…

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisi sonrasında 1-0'lık galibiyeti yorumladı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray’ı deplasmanda Talisca’nın golüyle 1-0 yenen Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile farkı 10’a, Fenerbahçe ile de 12’ye çıkaran siyah-beyazlılarda teknik patron Güneş, tedbiri elden bırakmıyor.

Şenol Güneş’in yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Taraftarını arkasına almış, büyük bir camia ile oynuyorduk. Onlar için olmazsa olmaz bir maçtı. Bu bir lig maçı sadece. Kazansak da kaybetsek de lig devam edecekti. Derbiyi kazanmak sevindirici. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Görevlerini yapmaya çalıştılar. Daha iyi hücuma çıkabilirdik. Taraftar sayısı azdı ama kalitesi fazlaydı. Galatasaray zor bir dönemden geçiyordu. Biz Galatasaray’ı böyle durumda yakaladığımız için avantajı kullanmak istedik.

Futbol konuşularak zenginleşiyor. Herkes bir şeyler söyleyebiliyor. Herkes haklıdır. İşin gerçeği biz oynadığımız futbolla 3 puanı kazanmalıydık. Biz şu anda sadece diğer takımlardan öne geçtik. Ama arkamızda Başakşehir var. Beklenenin üstünde devam ediyorlar. Diğer takımlar Başakşehir’i yakalamaya çalışacaklar. Bir maçla her şey bitmiyor. Biz daha iyi olmalıyız.

Disiplin açısından iyi buldum. Ama pozisyon açısından kısırdı. Aynı oyuncuların takım savunmasına yardımcı olduğunu gördük.

Galatasaray ve Fenerbahçe geride kaldı ama kopmadı. Bizim arkamızda Başakşehir var, onun da arkasında Galatasaray ve Fenerbahçe var. Şampiyonluk yarışı bitti hadi o zaman seneye deniliyor hata yapılıyor. Futbolcular ve kulüp kendisini geliştirmeli.“