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27 Şubat 2017 20:00
GALATASARAY
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Şenol Güneş’ten 10 emir!

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Galatasaray randevusuna doğru oyuncularını madde madde ikaz etti. Fenerbahçe karşısında gerilimden ağzı yanan Kara Kartal’da ilk talimat: “Sakin kalın”
09:5127 Şubat 2017
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Şenol Güneş’ten 10 emir!

Galatasaray randevusu öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularıyla Ümraniye'de yaptığı toplantıda derbi için 10 maddeden oluşan uyarılarda bulundu. Öncelikle kupadaki Fenerbahçe maçında yaşananlara dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, öğrencilerine “Saha içinde rakip futbolcular ya da tribünler sizi sinirlendirmeye çalışabilir. Bu kez sakın provokasyon tuzağına düşmeyin ve sadece futbolunuza odaklanın” diye seslendi. TT Arena'ya ezeli rakibin 7 puan önünde gideceklerini hatırlatan Güneş, bu nedenle ilk etapta savunmaya önem verilmesini istedi.

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Zorluk derecesi yüksek maçlarda kontrollü oyunu tercih eden siyah-beyazlıların kurt hocası, derbide yine ‘Önce durdur sonra vur' anlayışını benimseyecek.Kapılan toplarda oyunun hızla kanatlara açılmasını isteyen ve son düdüğe kadar full konsantre mücadele isteyen Güneş, “Birbirinizle sahada sürekli konuşun.Defans, geri dörtlüyle değil, takım halinde yapılır. Ne olursa olsun panikle hücum etmeyin” ikazlarını da yaptı. Başarılı teknik adam, “Elbette felsefemiz her maça kazanmak için çıkmak. Ancak yenemiyorsak yenilmeyin” telkiniyle sözlerini noktaladı.

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İşte Beşiktaş’ın kurt hocası Şenol Güneş’in öğrencilerine yaptığı uyarılar:

1- Fenerbahçe maçı ibret olsun. Sakin kalalım. Tahriklere kapılmayın.

2- Tribünlere profesyonelce kulak tıkayın.

3- Kaptığınız topları hızlı kullanın ve oyunu kanatlara açın.

4- Konsantrasyonu bir an bile kaybetmeyin.

5- Topun arkasına geçin. Savunmayı takım halinde yapın.

6- Kolay gol bulan bir takımız. Önemli olan gol yememek.

7- Saha içinde sıkı iletişim halinde olun.

8- Kontrollü oynayın. Telaşla atak yapmayın.

9- Liderlik rehavetine asla kapılmayın.

10- Hedef kazanmak ama yenemiyorsanız yenilmeyin.

Etiketler
beşiktaş galatasaray şenol güneş
Son güncelleme: 09:52 | 27.02.2017
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