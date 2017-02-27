Sow’un taraftara verdiği cevap kafaları karıştırdı!

Fenerbahçe taraftarı son dönemde yaşanan kötü gidişat yüzünden yönetime ve oyunculara tepki gösterdi. Taraftarın tepkilerinden sezon başı takıma kiralık olarak geri dönen Sow’da nasibini aldı.
Moussa Sow, Gaziantepspor maçı sonrası sosyal medyada taraftarın kendisine yönelik yaptığı eleştiriye verdiği cevapla kafaları karıştırdı.
Sow, kendisine atılan ‘Evine git, lütfen’ mesajına ‘Tamam ben şimdi gidiyorum’ diyerek yanıt verince taraftarlarda büyük şok yaşadı. Buna benzer kendisine yönelik gelen eleştiri mesajlarına benzer cevaplar veren Sow’un Beşiktaş taraftarının ‘Haydi bize gel’ mesajını beğenmesi kafaları iyice karıştırdı. Sow’un önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.