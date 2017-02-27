Taraftarlardan Fenerbahçe yönetimine sert protesto!

Yüzlerce Fenerbahçe taraftarı, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda ve Samandıra'da takımı protesto ederken Başkan Aziz Yıldırım'ı istifaya davet ederken, "Beşiktaş'ın çocuğu Aziz Yıldırım", "Diktatör İstifa" ve "Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon" sloganları attı.

Gaziantep’te 2 puan bırakan Fenerbahçe, İstanbul’a dönüşte bazı taraftarlarının öfkesi ile karşılaştı. Sabiha Gökçen Havaalanı’nda toplanan yüzlerce taraftar takımı bekledi. 00.30 sularında alana gelen kafile, dışarıda bekleyen taraftarlar nedeniyle hemen dışarı çıkarılmadı. Alandaki emniyet sorumluları sarı-lacivertli kafileyi içeride bir müddet bekletip, sonra toplu halde otobüse götürdü. Futbolcuların dağınık yürümelerine izin verilmedi ve spor şube polislerinin çemberinde ilerleyen kafile kendilerini bekleyen otobüse bindi.

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Dışarıda önceden barikat kuran emniyet güçleri, taraftarların futbolcu ve teknik heyete fiziki bir müdahalede bulunmaması için önlemler aldı. Alınan sonuçlar ve uzaklaşılan hedefler nedeniyle sabırları taşan taraftarlar küfürlü tezahüratlarda bulundu. Öfkeli yüzlerce taraftar kafileyi yuhalarken, Başkan Aziz Yıldırım’ı istifaya davet edip, “Beşiktaş’ın çocuğu Aziz Yıldırım”, “Diktatör İstifa” ve “Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon” sloganları attı. Meşaleler yakan taraftarlar futbolculara da tepki gösterdi. Meşalelerden bazıları otobüsün kapısına doğru atıldı. Bazı taraftarlar otobüs hareket ettikten sonra peşinden koşarken, bazı taraftarların ise araçlarına binerek takımı Samandıra Tesisleri’ne kadar takip ettikleri görüldü.

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SAMANDIRA’DA DA PROTESTO

Fenerbahçe kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan sonra Samandıra’da da protesto edildi. Sarı-lacivertli ekibi taşıyan otobüs Can Bartu Tesisleri’ne girerken, burada bekleyen yaklaşık 20 taraftar sözlü protestoda bulundu. Taraftarlar, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda olduğu gibi “Yönetim İstifa”, “Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon” ve “Beşiktaş’ın çocuğu Aziz Yıldırım” sloganları atarken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ve spor şube polisleri herhangi bir olayın çıkmasına izin vermediler. Takım otobüsü tesislere girdikten çok kısa bir süre sonra futbolcular, tesisleri polis koruması altında terk ederken, ilk ayrılanlar arasında Lens, Sow ve Neustadter dikkati çekti.