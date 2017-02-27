Tekerlekli sandalye takımı seriyi sürdürdü

Osmangazi Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, deplasmanda oynadığı karşılaşmada İstanbul Aktif Engelliler’i 61-42 yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 13. hafta mücadelesinde İstanbul Aktif Engelliler ile karşılaştı. Kartal Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Osmangazi Belediyespor, ilk yarıyı 30-15 önde tamamladı. İlk yarıdaki üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Osmangazi Belediyespor, karşılaşmayı 19 sayı farkla 61-42 kazandı. Arka arkaya 3. galibiyetini alarak puanını 13'e çıkaran Osmangazi Belediyespor, şampiyonluk iddiasını sürdürdü.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, haftayı galibiyetle kapatan Tekerlekli Basketbol Takımı'nı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.