Trabzonspor yönetimi yükselişte

Trabzonspor'da, 6 Aralık 2015 tarihinde göreve gelen başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu da sıkıntılı geçen süreçlerin ardından yükselişe geçti. Bordo-mavili yönetim geçtiğimiz sezonki 21 maçlık süreçte 23 puan toplarken, bu sezon 22 maçlık süreçte ise 32 puanı yakaladı.

Trabzonspor’un 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan genel kurulunda başkanlığa seçilen Muharrem Usta, 448 gündür görevde bulunuyor. 7 Aralık Pazartesi 2015’de ligin 14. haftasında Trabzonspor’un sahasında Eskişehirspor’u 3-1 yendiği maçta başkan olarak tribündeki yerini alan Muharrem Usta ve ekibi, sezon sonuna kadar olan 21 maçlık bölümde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 23 puan elde etmişti. Bu sezonun 22. haftalık bölümünde ise aynı yönetim 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 32 puana ulaşarak, geçtiğimiz sezonki performansını daha iyi bir grafik çizdi.

Bordo-mavili kulübün 16. başkanı olan Muharrem Usta, Trabzonspor tarihinin en sıkıntılı süreçlerinden birini yaşadı. Tarihi sportif başarısızlıkların yanı sıra ekonomik sıkıntılarla da boğuşan yönetim, UEFA kriterleri konusunda da önemli bir süreç yaşadı. 2015-16 sezonunu 40 puan ile 12 sırada tamamlayan bordo-mavililer tarihinin en kötü puan sıralamasından birini elde etmişti.

Yükseliş dönemi

Kabus gibi geçirdiği sezonun ardından 2016-17 sezonuna yeni umutlarla ve yeni planlamayla başlayan Trabzonspor takımın başına Ersun Yanal’ı getirdi. Elindeki birçok oyuncuyla yollarını ayıran Karadeniz ekibi, takıma yeni transferler kattı. Ligin ilk yarısında beklediği çıkışı yakalayamayan Trabzonspor, yine tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayarak hayal kırıklığı yaşattığı sezonun ikinci yarısında ise nokta transferler yaparak çıkışa geçti. Ligde oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, son oynadığı Atiker Konyaspor karşılaşmasında sahadan 1-1 beraberlikle ayrılsa da ligin flaş takımlarından birisi haline gelerek, ilerleyen haftalar ve 50. yıldaki şampiyonluk hedefi için umut verdi.