Yasin Öztekin’in pozisyonu penaltı mı?

Galatasaraylı futbolcular 13. dakikada meydan gelen pozisyonda yoğun itirazda bulundular. Yasin'in ceza sahasında düşürülmesine penaltı itirazları yapıldı. Hakem Bülent Yıldırım ise oralı olmadı.

Maçın 13. dakikasında Galatasaraylı futbolcuların yoğun itirazda bulunduğu bir pozisyon meydana geldi. Yasin Öztekin ceza sahasına Atınç Nukan ile birlikte girdi. Yasin Öztekin bir anda kendini yerde buldu. Hakem Bülent Yıldırım penaltıya yanaşmazken, aut kararı verdi.

Sarı-kırmızılı futbolcular pozisyona yoğun itirazda bulundular. Yıldırım, penaltı kararı vermekte tereddüt etti. Futbolcuların yoğun itirazı sonrası kararından vazgeçmeyen tecrübeli hakem beyaz noktayı göstermedi.

Galatasaray, sosyal medya hesabından olaya şöyle tepki verdi: