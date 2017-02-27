Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası’nda Çeyrek Final karşılaşmaları yarın oynanacak Kasımpaşa - Çaykur Rizespor mücadelesi ile başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final heyecanı yarın, 1 Mart Çarşamba ve 2 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Turnuvanın açılış maçında ligde ve kupada iyi bir çıkış yakalayan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Atiker Konyaspor ise deplasmanda Sivasspor ile oynayacak. Medipol Başakşehir, sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacakken, Fenerbahçe de deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Karşılaşmalarının programı şöyle:

28 Şubat Salı

20.00 Kasımpaşa – Çaykur Rizespor

1 Mart Çarşamba

18.00 Sivasspor – Atiker Konyaspor

20.00 Medipol Başakşehir – Akhisar Belediyespor

2 Mart Perşembe

20.30 Kayserispor – Fenerbahçe