1 gol 10 puan

Derbi kelimesinin nereden geldiğine dair rivayet çok. Bunlardan biri de 18. YY'ın sonlarına doğru İngiltere'de, Derbyshire Bölgesi'ndeki “derby” adıyla anılan ödüllü at yarışları. Heyecanı yüksek, izleyicisi fazla olan bu yarışların en keyifli yanı sürpriz atlarmış o günlerde. Beklenmedik bir zamanda atak yapan, yarışı söküp alan ya da en çok konuşulan… İşte derbiler de biraz böyledir bizde. Her maçın hep yıldızlaşan hep tartışılan bir ismi olur mutlaka. Dünkü maçta bu isim, sönük geçen ilk yarıdaki tartışmalı pozisyonun ardından Hakem Bülent Yıldırım oldu önce. Ardından da yıldızlaşan Talisca.

İnci gibi dizilen defans hattıyla maçın ilk dakikalarında pozisyon üretmekte zorlanan ev sahibi takım, 30. dakikadan itibaren oyunu dengeledi. İkili mücadelelerde Carole'ün kusursuz oyunu ile başarılı hücum pasları öne çıkarken, Beşiktaş cephesinde Atiba haricinde herkes biraz tutuktu.

Şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş'ın ikinci yarıda açılacağını düşünürken sahneye Talisca çıktı. Sağ çaprazdan gönderdiği top önce baraja çarpıp manzarayı kesti. Ardından kaleyi kadraja alıp golün resmen fotoğrafını çekti. 1-0 demek 10 puan demekti. Golün ardından Beşiktaş rahat, Galatasaray haliyle strestli ve hata yapmaya meyilliydi. Ama hemen pes etmeye de niyeti yoktu. Yaklaştı ama olmadı.

Beşiktaş, tıpkı bir yarış atı misali üst üste attığı deparlarla iki ezeli rakibiyle de arasındaki farkı açarak şampiyonluğa doğru tam gaz koşuyor…