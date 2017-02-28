22. haftada sezon bitti!

Melih SADIKOĞLU yazdı...

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabetin tarihine baktığımızda farklı bir karşılaşmaya tanıklık ettik. Gollerin atıldığı ve iki takımın da heyecan verici futbolu unutulmuş ve Tudor ile Şenol Güneş'in taktik savaşı gelmiş. Güneş 1 puanlık futbol, Tudor ise saldırgan bir takım yerine turnuva futbolunu ortaya sundu. Hırvat hoca, top Beşiktaş'ta iken 5'li savunma, 5'li orta sahalı bir taktikle İtalya Mili Takımı'nı hatırlattı. Durum böyle olunca ilk devrede pozisyon kısırlığı yaşandı. Quaresma ve Yasin göze çarparken, Sneijder ile Oğuzhan sahada yürüdü.

İkinci yarının hemen başında Galatasaray savunmasının gereksiz faulünde Talisca'ya şans da yardım etti ve Beşiktaş istediği golü buldu. İlk devredeki taktik savaşları bu erken golle sona erdi. Karşılaşma artık daha hızlı bir şekilde oynanmaya başladı.

Galatasaray'ın bu oyun sistemle rakibin ceza sahasına orta veya şut bombardımanı yapacak gücü yok. Kartal, skor üstünlüğünü koruyup topu dolaştırmaya başladı. Cimbom da bir tek Bruma'nın istekli görüntüsü ortaya çıktı. Sneijder eski görüntüsünden uzak, Bruma bal yapmayan arı olunca Cimbom'un gol veya goller bulması çok zora girdi. Sezon genelinde baktığımızda Galatasaray adına bu futbol yabancı değildi. Tudor'un bir anda gelip, takımı değiştirmesini beklemek hayalcilik olur.

Son şampiyon Beşiktaş, üst üste ikinci zaferine giden yolun en zorlu virajlarından birisini puanla döndü. Galatasaray'ın 10, Fener'in 12 puan önünde son 12 haftaya girmek demek yüzde 90 şampiyon Beşiktaş demek anlamına gelir.