Akhisar Belediyespor avantaj peşinde

Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Akhisar Belediyespor, yarın Medipol Başakşehir'e ilk maçta konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Ali Palabıyık’ın yöneteceği 90 dakikayı A Spor yayınlayacak. Akigo’da sakatlıkları süren Fatih, Larsson ve Custodio forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan kaleci Bora ise oynayabilecek duruma geldi. Bu mücadelenin rövanşı 5 Nisan’da Manisa’da oynanacak. Rakibine 2 maç sonunda üstünlük sağlayan taraf adını yarı finale yazdıracak.

Akhisar Belediyespor, kupada G Grubu’nu lider bitirdikten sonra son 16 turunda Gümüşhanespor’u elemeyi başardı. Süper Lig’de lider Beşiktaş’la şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir ise F Grubu’ndan lider çıkıp kupanın favorilerinden Galatasaray’ı eledi.

Çeyrek finalin ilk ayağında çekişmeli bir maç beklediğini söyleyen teknik direktör Tolunay Kafkas, “Bu maçta biraz az forma şansı bulan arkadaşlarımıza şans vereceğiz. Başakşehir şampiyonluğa oynayan bir takım, kupada da iddialı ama en az biz de onlar kadar iddialıyız. Gol yemeden avantaj yakalamak istiyoruz” dedi.