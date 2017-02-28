Akhisar Belediyespor Muğla Orman’ın konuğu olacak

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele veren Akhisar Belediyespor 25. haftada yarın saat 17.00’de Muğla Atatürk Spor Salonu'nda, Muğla Orman'ın konuğu olacak.

Akhisar Belediyespor Basketbol Takımı bugün Muğla'ya giderek Muğla Atatürk Spor Salonu’nda saat 17.00'de yapacağı son hazırlık ile çalışmalarını tamamlayacak. Akhisarlı devlerde eksik ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Muğla Atatürk Spor Salonu’nda yarın saat 17.00'de yapılacak müsabakayı Ergin Sarı, Seyhan Topaloğlu ve U. Özgün Ergün hakem üçlüsü yönetecekken, Mehmet Duru ise teknik gözlemci olarak görev yapacak. Maç başına 80 sayı ortalaması bulunan konuk ekip yeşil-siyahlılar 34 puan ile 11. sırada bulunurken, ev sahibi ekip Muğla Orman ise 27 puan ile son sırada yer alıyor. Geçen hafta evinde Acıbadem Üniversitesi’ni yenerek galibiyet serisine başlamak isteyen Akhisar Belediyespor'da Leemire Goldwire 420 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken, geçen hafta deplasmanda Astra Group Sakarya Büyükşehir’e 89-65 farklı yenilen Muğla Orman’ın ise en skorer oyuncusu 460 sayı ile Ricky Dontae Harris.

Akhisar Belediyespor Başantrenörü Serhat Yapıcı'nın karşılaşmaya Cenk, Goldwire, Sercan, Reha, Tyler Smith beşlisi ile çıkması bekleniyor. Sezonun ilk devresinde Akhisar Belediye Spor Salonu’ndaki müsabakada Akhisar Belediyespor rakibini 17 sayı farkla 95-78 yenmişti. Akhisar Belediyespor ligin 26. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de Akhisar Belediye Spor Salonu’nda İzmir ekibi Gelişim Koleji’ni konuk edecekken, Muğla Orman ise Ankara temsilcisi Mamak Belediye DSİ'ye konuk olacak.

Ligde kalmak için Akhisar maçını muhakkak kazanmaları gerektiğini söyleyen Muğla Ormanspor Başantrenörü Hamdi Gürgen, “Akhisar çok iyi takım. Son olarak evinde Acıbadem gibi bir devi yendi. Fakat bizim bu maça çok ihtiyacımız var. Taraftarımızın desteği ile bu maçtan galip ayrılmak istiyoruz. Bu maç gerçekten çok önemli. Tüm sporseverleri Muğla Atatürk Spor Salonu’na bekliyoruz” dedi.