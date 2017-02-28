Auta çıkan temsil

Beşiktaş takımı zaten iyi oynadığı futbolunu, uzun dönemdir Galatasaray kalitesinde oynamayan bir oyuncu topluluğuna karşı da sürdürdü ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Galatasaray tarafından baktığım için maçı yazmayacağım. Riekerink gitti Tudor geldi ne değişti? Sahada rakibe göre hazırlık yapmış bir Galatasaray takımı vardı. Bu demek oluyor ki başarı için mesai harcayan, çalışan, futbolu bilen bir teknik direktör eli Florya'ya değmiş, buna da şükür demek lazım.

Maçın Galatasaray'ı özetlediği an Atınç'ın, Yasin'e yaptığı ve penaltı ile başlayan pozisyonun önce taç sonra autla sona ermesidir. Bu pozisyon resmen bağırdı:

“Galatasaray temsil edilemiyor.”

Hakem Bülent Yıldırımiyi temsil edilen bir Galatasaray için önce penaltı verecek sonra bunu auta çıkaracak. Olacak iş değil. Galatasaray yönetimi geldiği günden bu yana onlarca defa Ankara'ya gitti, “Para lazım” dedi. Florya ve Riva'yı olmayacak paralara kaybetti. TFF'ye defalarca gitti, “Para lazım” dedi. Saha içinde alın terinin gasp edilmesine karşı hak arama şansını kaybetti. İnşaat ya da avans alın terinden değerli olunca penaltı önce taca sonra auta çıktı.

GOL ATACAK FORVETİN YOK

Galatasaray yönetimi de en iyi bildiği işi yaptı tweet attırıp taraftarın gazını almaya çalıştı. Sahaya bakıyoruz futbolu bilen bir teknik direktör olan Tudor'un ilk 11'in de mevcut yönetimin yaptığı transferlerden sadece De Jong var. Geriye kalan transferler ya 18'de yok ya da kulübede oturuyor. Beşiktaş'a gol atacaksın forvetin yok. Stoper almışsın ortada yok. Temsilde yoksunuz, transferde yoksunuz, arsa satma dışında para getirecek projede yoksunuz saygı değer yönetim kurulu gerçekten siz nerede varsınız? Nerede başarılısınız? Penaltı auta dönmese bu takım şu anda şampiyonluk yolunda devam edecekti. Şampiyonluk komple gittiyse bunun sebebi taca ya da auta çıkan penaltıdan çok, auta çıkan başkan ve yönetim kuruludur.