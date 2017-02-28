Beşiktaş hazırlık maçı yaptı! Ersan forma giydi…

Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sancaktepe Belediye'yle hazırlık maçı oynayan siyah-beyazlılar 4-1 kazandı.

Galatasaray deplasmanından 1-0’lık galibiyetle dönerek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Galatasaray karşısında ilk 11’de oynayan futbolcular Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde saat 11.00’de basına kapalı olarak rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer oyuncular, ise saat 15.30’da 3. Lig 1. Grup’ta lider durumda bulunan Sancaktepe Belediyespor’la hazırlık maçı yaptı.

ERSAN İLK 11’DE

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Atiba Hutchinson, eşi ve oğlu Noah’la birlikte izledi. Beşiktaş, rakibini Aboubakar, Aras Özbiliz (2) ve Mustafa Apardı’nın golleriyle 4-1 mağlup ederken, Sancaktepe Belediyespor’un tek sayısı penaltı atışını gole çeviren Nuri Kaya’dan geldi. İlk yarıda sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Aras Özbiliz ve devre arasında takıma geri dönen Ersan Adem Gülüm, Sancaktepe Belediyespor karşısında karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Aras 2 gol atarken, sahaya kaptan olarak çıkan Ersan Gülüm de hatasız oynadı.