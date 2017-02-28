Beşiktaş’ta coşku tavan yaptı

TT Arena’dan zaferle ayrılan Beşiktaş'ta tüm camia sevince boğuldu. Oyuncular, soyunma odasında büyük sevinç yaşarken, yöneticiler de bir araya gelerek Kartal pozu verdi.

Ezeli rakibe karşı deplasmanda alınan zafer, siyah-beyazlı camiayı sevince boğdu. Takım soyunma odasında büyük sevinç yaşarken, yöneticiler de adeta kendinden geçti. Bir araya gelip Kartal pozu veren siyah-beyazlı idareciler, derbi zaferini doyasıya yaşadı. Şampiyonluk yolunda elde edilen büyük avantaja rağmen tedbirli olunması gerektiğini düşünen yöneticiler, kendi aralarında yaptığı konuşmada, “Bugün sevinelim ve bitsin. Henüz kazanılmış bir şey yok. Aynı ciddiyetle devam etmeliyiz” diyerek rehavet uyarısı da yaptılar.

Talisca: Başkan bonservisimi alırsa... Beşiktaşlı futbolcu Talisca, derbide gol attığı için mutlu olduğunu söyledi. Brezilyalı futbolcu ayrıca UEFA Avrupa Ligi rakibi Olympiakos için, “Zor bir takım çektik” dedi. İlgili Haberi Oku

ORMAN’IN YERİNE ÇEBİ

Öte yandan İngiltere’de bulunan Başkan Fikret Orman'ın yokluğunda konuk Beşiktaş yönetimi, TT Arena'daki derbiye İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi önderliğinde geldi. Ligin ilk yarısında Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında da aynı durum yaşanmıştı. Orman, bu sezon deplasmandaki iki derbiyi de statta izlememiş oldu. Sarı-kırmızılı yöneticiler, TT Arena'ya gelen meslektaşlarını kapıda karşıladı. Beraber yemek yedikten sonra birlikte maçı izledi.