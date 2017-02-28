Beşiktaş’ta coşku tavan yaptı

Ezeli rakibe karşı deplasmanda alınan zafer, siyah-beyazlı camiayı sevince boğdu. Takım soyunma odasında büyük sevinç yaşarken, yöneticiler de adeta kendinden geçti. Bir araya gelip Kartal pozu veren siyah-beyazlı idareciler, derbi zaferini doyasıya yaşadı. Şampiyonluk yolunda elde edilen büyük avantaja rağmen tedbirli olunması gerektiğini düşünen yöneticiler, kendi aralarında yaptığı konuşmada, “Bugün sevinelim ve bitsin. Henüz kazanılmış bir şey yok. Aynı ciddiyetle devam etmeliyiz” diyerek rehavet uyarısı da yaptılar.
ORMAN’IN YERİNE ÇEBİ
Öte yandan İngiltere’de bulunan Başkan Fikret Orman'ın yokluğunda konuk Beşiktaş yönetimi, TT Arena'daki derbiye İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi önderliğinde geldi. Ligin ilk yarısında Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında da aynı durum yaşanmıştı. Orman, bu sezon deplasmandaki iki derbiyi de statta izlememiş oldu. Sarı-kırmızılı yöneticiler, TT Arena'ya gelen meslektaşlarını kapıda karşıladı. Beraber yemek yedikten sonra birlikte maçı izledi.