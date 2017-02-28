Beşiktaş’ta Demba Ba ve Caner sevinci

Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Beşiktaş hafta sonunda oynayacağı Ç.Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Dünkü maçta oynayan futbolcular bu sabah yenileme idmanı yaparken diğer futbolcular da öğleden sonra Sancaktepe ile hazırlık maçı oynadı.

DEMBA BA VE CANER TOPLA ÇALIŞTI, ERSAN SAHAYA KAPTAN ÇIKTI

Ersan Gülüm’ün 1 yıl aradan sonra Beşiktaş formasını giymesi ve sahaya kaptan olarak çıkması maçın dikkat çeken ayrıntısıydı.

Beşiktaşlılar için sevindirici olan bir diğer gelişme ise Demba Ba ve Caner Erkin’in maçtan önce yapılan takım idmanına katılması oldu.

Geçen Temmuz ayında Çin Ligi’nde ayağı kırılan ve tedavi sürecini Amerika’da sürdürürken Beşiktaş’a transfer olan Demba Ba öğlen saatlerinde Amerika’dan döndü ve ayağının tozu ile idmana çıktı. Yine Demba Ba gibi uzun zamandır sakat olan Caner Erkin de Demba Ba ile birlikte idmana çıkarak, topla çalışmalar, orta ve şut denemeleri yaptı. Her iki futbolcunun da oldukça neşeli bir şekilde yaptığı idman kısa sürede Beşiktaşlı taraftarları bir hayli heyecenlandırdı. Siyah Beyazlılar sosyal medyada her iki futbolcu için binlerce twitt atması günün dikkat çeken ikinci ayrıntısıydı.

Bu arada takımın dinamosu Atiba da tesislere oğlu Noah’ı getirdi ve basın mensuplarına poz verdi. Türkçe konuşmaları ile Beşiktaşlıların çok sevdiği Noah, Nevzat Demir Tesisleri’nde futbolcuların da ilgi odağı oldu.