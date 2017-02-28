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Bursaspor, Gaziantepspor maçına hazırlanıyor

Ligde galibiyet hasret olan Bursaspor akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
19:2628 Şubat 2017
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Bursaspor, Gaziantepspor maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 23.haftasında cumartesi günü Bursa’da oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıkları akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra yeşil beyazlılar taktik çalışma yaptı.

Sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir ve Bilal Kısa takımdan ayrı düz koşu yaparken Muhammed Şengezer’in tedavisine devam edildi.

Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapılacak antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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