Disiplinli oyun karşılığını aldı

Hava güzel, seyirci güzel, seremoniye çıkan küçük çocuklarımız güzel. Ayrıca şehitlerimizin evlatlarını sahaya çıkarma düşüncesi olağanüstü güzeldi. İlk dakikalarda Galatasaray'ın, oyunu Beşiktaş yarı sahasına yıkarak oynama isteğini gördük. Tudor hoca, Galatasaray'da belli ki Yasin'e çok güvenmiş onu hem sağ bek, hem sağ açık oynattı. Top Beşiktaş'ta iken tamamen savunmada kaldı Yasin. Hal böyle olunca da Yasin'in hücum gücü düştü.

Kalabalık orta alanda pres de yiyince Beşiktaş oyuncuları orta alanda top yapamadığı gibi atak da geliştiremedi. İki taraf için de oyun daha çok orta alanda top kapma ve oyun kurma mücadelesi şeklinde geçti ilk yarıda. Üstünlük Galatasaray'daydı orta alanda. Her iki takımda kaliteli ayakların olması ve bu oyuncuların futbol oynamaya çalışmaları seyircide her an bir şeyler olacağı beklentisi oluşturdu ki, bu da seyir zevkini üst seviyeye çıkardı.

İkinci yarı Beşiktaş, oyunu daha geniş alanda oynamaya çalıştı. İlk yarının aksine rakibine prese de başlayınca hemen ikinci yarının başında yaptığı atakta Hakan'ın hatasından kazandığı firikikten Talisca ile golü buldu. Selçuk'un, De Jong'un ileri doğru oynaması, Corole'un sık sık ileri çıkışı Galatasaray'ı daha çok atağa kalkan taraf olarak gösterdi. Bruma'lı Galatasaray'da Sneijder ve Podolski daha etkili olabilirdi. Galatasaray, yediği golden sonra Bruma ile etkili oldu. Tudor, oyunu çevirmek için değişiklikler yaptı, kenarda atladı, zıpladı, çırpındı. Podolski'nin kaçırdığı bir gol var ki saç-baş bırakmadı Galatasaraylılarda. Beşiktaş dengeli savunma yaparak akıllı, sakin ve disiplinli oynamasının karşılığını gördü.

Hakem Bülent Yıldırım, 12. dakikada Yasin'e Atınç'ın müdahalesinde penaltı kararı vermeliydi.