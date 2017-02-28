Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Eczacıbaşı turladı

2017 CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Dresdner'i 3-1 yenerek 6'lı play-off turuna yükseldi.
19:2328 Şubat 2017
0
Eczacıbaşı turladı

Eczacıbaşı VitrA, 2017 CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi D grubundaki son maçında, Alman rakibi Dresdner’i 3-1 mağlup ederek 6’lı play-off turuna yükseldi. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada Rus yıldız Tatiana Kosheleva 21 sayı alırken, genç yıldız Tijana Boskovic 18 sayıyla takımına katkı sağladı. Eczacıbaşı VitrA’nın rakibi 3 Mart Cuma günü, Lüksemburg’da yapılacak kurada belli olacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Viktor Kozlovskyy (UKR-Ukrayna), Pawel Burkiewicz (POL-Polonya)

Eczacıbaşı VitrA: Adams, Ognjenovic, Kosheleva, Büşra, Boskovic, Larson, (Gülden (L), Neslihan, Nilay, Simge).

Dresdner SC: Smutna, Strumilo, Purchartova, Mcmahon, Rolfzen, Johnson, (Courtois (L), Apitz, Schwabe, Cross).

Setler: 3-1 (25-15,19-25,25-22,25-18)

Süre: 109 dakika (24′, 26′, 32′, 27′)

Etiketler
2017 CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi Dresdner eczacıbaşı vitra
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER