Eczacıbaşı turladı

Eczacıbaşı VitrA, 2017 CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi D grubundaki son maçında, Alman rakibi Dresdner’i 3-1 mağlup ederek 6’lı play-off turuna yükseldi. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada Rus yıldız Tatiana Kosheleva 21 sayı alırken, genç yıldız Tijana Boskovic 18 sayıyla takımına katkı sağladı. Eczacıbaşı VitrA’nın rakibi 3 Mart Cuma günü, Lüksemburg’da yapılacak kurada belli olacak.
Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Viktor Kozlovskyy (UKR-Ukrayna), Pawel Burkiewicz (POL-Polonya)
Eczacıbaşı VitrA: Adams, Ognjenovic, Kosheleva, Büşra, Boskovic, Larson, (Gülden (L), Neslihan, Nilay, Simge).
Dresdner SC: Smutna, Strumilo, Purchartova, Mcmahon, Rolfzen, Johnson, (Courtois (L), Apitz, Schwabe, Cross).
Setler: 3-1 (25-15,19-25,25-22,25-18)
Süre: 109 dakika (24′, 26′, 32′, 27′)