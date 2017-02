Eğitimde Türk – Yunan işbirliği

Brussels Capital University önderliğinde Türk-Yunan bilim ve eğitim insanları dostluk için İstanbul'da buluştu.

Ege Denizi’nin iki tarafındaki yakın komşular Türkiye ve Yunanistan, Brussels Capital University'nin düzenlediği ”Uyuşturucu ve Dopinge yaklaşma!”etkinliğinde bir araya gelerek karşılıklı işbirliği protokolü imzaladı. Brussels Capital University Yunanistan Temsilciliği Öğretim Üyesi Ph.D. Ioannis Laimodetis, Brussels Capital University Klinik psikolog ve refleksoloji Öğretim Görevlisi Erol Bekir Yıldırım bir dizi etkinlik ve işbirliği toplantısı için Türkiye’ye geldi. Brussels Capital University Yunanistan Temsilciliği Öğretim Üyesi Ph.D. Ioannis Laimodetis, Brussels Capital University Klinik psikolog ve refleksoloji Öğretim Görevlisi Erol bekir Yıldırım Brussels Capital University İstanbul ofisi ve eğitim binalarını gezerek iki ülke arasında yapılabilecek işbirlikleri konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Türk – Yunan dostluğu için buluştu

Yapılan görüşmelerin Türk – Yunan dostluğunun pekiştirilmesi açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Brussels CapitalUniversity Türkiye Direktörü Uzman psikolog Halil Tabur, eşlik ettiği konukları, üniversitenin Türkiye faaliyetleri konusunda bilgilendirdi, yapılabilecek işbirliği çalışmalarını anlatan Tabur, “Brussels Capital University, kollektif bir akademisyen çalışmanın ürünü olup uzaktan yani online eğitim veren bir yükseköğretim kurumudur. Brussels Capital University nin online eğitime dayalı modeli Avrupanın genelindeki farklı üniversitelerin alanında yetkin akademisyenleri tarafından desteklenmektedir. Brussels Capital University ,Avrupa’nın sistematik ve başarılı eğitim sistemini online eğitim modeli ile dünya ülkelerine tanıtmak, üniversite eğitimini yerelden başlayıp globale yayarak öğrencilerini Avrupa Birliği standartlarında eğitmeyi amaçlayan kurumsal bir eğitim kurumudur” dedi.Görüşmeler esnasında Brussels Capital University Türk ve Yunan öğretim görevlileri, eğitimi yerelden başlayıp global yayan online eğitim projeleri ile ilgili birbirlerine tecrübe ve bilgilerini aktardı.Daha sonra, Brussels Capital University Yunanistan Temsilciliği Öğretim Üyesi Ph.D. Ioannis Laimodetis ve Brussels Capital University Klinik psikolog ve refleksoloji Öğretim Görevlisi Erol Bekir Yıldırım’a ve World Federation of Athletes Against Drugs WFAAD ve European Hapkido Association Başkanı K. Muzaffer Ilıcak Brussels Capital University senatosu tarafından onur plaketi takdim edildi.

Öğretim Görevlisi Erol Bekir Yıldırım ise, psikoloji yüksek lisans programlarının ülkelerinde çok ilgi gördüğünü mesleki derneklerle birlikte yüksek lisans eğitimlerinin bir kısmını özgün olarak vereceklerini aktardı. Karşılıklı işbirliğinin Yunanistan bölümü ile ilgili konuşan Ph.D. Ioannis Laimodetis, Yunanistan’da Brussels Capital University eğitimlerinin zengin akademik kadro ile verildiğini refleksoloji eğitimleri sonunda verilen belgenin devlet tarafından tanındığını söyledi.

Uyuşturucu ve Dopinge yaklaşma

Brussels Capital University Sosyal Bilimler Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalı ve Fizik Antropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Rektör yardımcısı Doç. Dr. Yunus Emre Akkurt, Brussels Capital University Türkiye Direktörü Uluslararası psikologlar Derneği Başkanı Uzman psikolog Halil Tabur, Brussels Capital University Türkiye Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ph.D. Tanju Ekinci, World Federation of Athletes Against Drugs WFAAD ve European Hapkido Association Başkanı K. Muzaffer Ilıcak, Shihan Grand Master Street Fighting Klinik Psikolog Erol Bekir Yıldırım, Coliseum Sportif Yaşam Kulübü Spor Müdürü ,Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu As Başkanı Ahmet Kulçak, Dünya Budo Federasyonu Başkanı, Brussels Capital University Öğretim Görevlisi Münür Nurettin Çeliktutan ve Brussels Capital University Görevlisi Ömer Kocabey’in katıldığı etkinlikte, Brussels Capital University Yunanistan Temsilciliği Öğretim Üyesi Ph.D. Ioannis Laimodetis, Brussels Capital University Klinik psikolog ve refleksoloji Öğr. Gör. Erol Bekir Yıldırım ve beraberindeki ekip, İstanbul'da tarihi ve turistlik yerleri gezerek bilgi aldı.