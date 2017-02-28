Emre Belözoğlu futbolu bırakma tarihi açıkladı

Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, 1 yıl daha futbol oynayacağını ve sonra futbolu bırakacağını açıkladı.

Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, beIN SPORTS’a özel açıklamalarda bulundu. Emre futbolu bırakacağı tarihi de açıkladı.

Yıldız oyuncunun açıklamalarından öne çıkan bölümler şu şekilde:

“36 yaşındayım futbolun Türkiye’deki gerçeklerine bakarsak, birçok futbolcunun bu yaşlarda futbolu bıraktığını, aktif futbolu sonlandırığını görüyoruz. Ben kendime 3-4 senedir çok iyi bakıyorum. Atletico’ya transfer olduğumda kendimi dışardan görme fırsatım oldu. Atletico Madrid’deki 6-7 aylık süreç beni değiştirdi. Buradaki ortam, başkanın takım üzerindeki ağırlığı, hocanın takım üzerindeki ağırlığı şu an futbol oynamama vesile olan konulardan birisi 36 yaşındayım ve futbola başladığımdaki aynı duyguları hissediyorum.”

YENİ SÖZLEŞME

“Başkanım bana futbola devam edip etmeyeceğimi sordu 1 yıl daha oynayacağım dedim O da çıkalım yukarıya sözleşme yapalım dedi. Göksel başkanımız benim için farklı bir insan. Futbolcular genelde yalnızdır aslında. Kötü dönemlerimde Göksel başkan hep yanımda oldu.”

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

“Türkiye’deki futbol ortamında 4 büyük takımı göz ardı edemeyiz. Biz misyon olarak, küçük bütçelerle daha büyük hayalleri olan kulüplere örnek olan bir takımız. Son iki senede istikrar var. Bizim sezon başında şampiyonluk hedefimiz, hayalimiz yoktu. En az Beşiktaş kadar bu yarışın içinde sonuna kadar olmaya çalışacağız. Bizler her maça ayrı ayrı bakan iyi bir takımız. Sezon sonuna kadar bu yarışta olacak, rakiplere tehdit oluşturacak bir takım olacağız.”

“HATA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM”

“Olduğum gibi hareket ettim hep. Her maç kaybedince üzülüyorum, ağladığım dönemler de oldu.. Bu bana çok şey kazanmıştır ya da kaybettirmiştir. Ben onu olgun bir şekilde karşılayacak yaştayım. İnsanların beni neden sevdiğini, neden sevmediğimi çok net biliyorum. Olduğum takımlarda istenilen sevilen bir oyuncu oldum. Benim de eleştirilebilir bir saha içi profilim var. İnsanlar istediği gibi bakmaya çalışıyor Türkiye’de. 36 yaşında olsam da hata yapmaya devam edeceğim. Ben buyum yapacak bir şey yok. Ben kimseye hakkaniyetsiz davranmadım.”

FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKACAK?

“Futbolu 1 sene sonra bırakmayı düşünüyorum. Başakşehir kulübünde futbol hayatımı sonlandırmak istiyorum. Başka bir macera aramaya gerek yok açıkçası. Futbolun içinde kalmak istiyorum. Tecrübeler hatayla ortaya çıkıyor. Ben birçok hata da yaptım. Ya teknik adamlık, ya sportif direktörlük olabilir.”