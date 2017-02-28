Fatih Altaylı’dan olay iddia: Bu yönetim Galatasaray’ı küme düşürür!

Fatih Altaylı, Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Galatasaray derbisini değerlendirdi. Altaylı, mevcut yönetimin Galatasaray'ı küme düşürebileceğini belirterek, "Arsene Wenger göreve gelse ilk yönetim toplantısının ardından kendini asar" yorumunda bulundu.

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Fatih Altaylı, Galatasaray’ın sahasında Beşiktaş’a 1-0 kaybettiği derbi hakkında konuştu. Bloomberg HT’de Fatih Kuşçu’nun sunumuyla yayınlanan “Spor Saati” programında yorum yapan Fatih Altaylı, sözlerine “Ben ortalıkta derbiye benzer bir şey görmedim. Şöyle söyleyeyim eşimden, kızımdan, bugün bana ‘akşam yemek yiyelim’ diyen arkadaşlarımdan herkesten özür dilerim” diyerek başladı.

Derbiyi değerlendiren Fatih Altaylı, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu rezilliği izlemek için iki saat önce evden çıktım, maça gittim. Bir yandan pazartesi, bir yandan maç trafiği… Türlü rezilliklerden sonra stada girdim. Son yıllardaki en berbat derbilerden birini seyrettim ki Galatasaray – Beşiktaş ya da Beşiktaş – Galatasaray derbileri genelde iyi futbolla geçerdi. Berbat bir maç seyrettim. Ömrümden 3-4 saat çaldım ve bu maçı izlediğim için büyük bir pişmanlık içerisindeyim.”

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YÖNETİME SERT ELEŞTİRİ

Galatasaray yönetimini sert bir dille eleştiren Fatih Altaylı, gündemi sarsacak şu iddiada bulundu:

“Galatasaray camiası bu berbat yönetimi çok sevdi. Camiası derken genel kuruldan bahsediyorum. Bu berbat yönetim Galatasaray’ı katletmeden, bitirmeden gitmeyecek. Bu tek adam rejimi Galatasaray’ı yok edecek. Taraftarlar sabırlı olsunlar. Bu yönetim Galatasaray’ın başında kaldığı sürece ne şampiyon olabilir ne başka bir şey olabilir. Küme düşmemesi adından ve ruhundan kaynaklanan bir şeydir ama bu iş uzarsa küme de düşebilir. Ve bu yeni Galatasaray’dan cacık olmaz. Eğer Dursun Özbek ve kardeşi ve oraya getirdiği bir takım vasıfsız adamlar ve iyi niyetli ama hiç bir şey becerme gücü olmayan adamlarla başarılı olma ihtimali yok. Bu yönetim 20’ye yakın oyuncu aldı 60 milyona yakın para harcadı. Bu yönetimle Allah Galatasaray’a sabır versin.”

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TOLGA CİĞERCİ DE NASİBİNİ ALDI

Fatih Altaylı, Galatasaray’ın sezon başında transfer ettiği Tolga Ciğerci hakkında da görüşlerini sıraladı. Tolga Ciğerci’nin Selçuk İnan’ın yerine oyuna girmesine anlam veremediğini belirten Fatih Altaylı, şunları söyledi:“Tolga bırak Selçuk’un yerini doldurmayı, mahalle maçında benim yerimi dolduramaz. Bak sana yemin ediyorum. Sezon başında da bunu konuşuyorduk. Herkes çok iyi adam derken ben ‘bir halta yaramaz’ diyordum. Nerede duracağını bilmiyor. Nereye top vereceğini bilmiyor. Top almayı bilmiyor. Ve bu oyuncu 2 milyon Euro’ya geldi. Yahu sen napıyorsun ya? Sen kimin parasını, kime atıyorsun ya. Nereye atıyorsun bu paraları? Ve net bir gol pozisyonuna girdi hatırlarsan. Ne yaptığını gördük. Ya da ne yapamadığını…”