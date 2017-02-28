Advocaat Aziz Yıldırım’a rest çekti!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün kulüp binasındaki görüşmede, istifasını istediği Teknik Direktör Dirk Advocaat’tan hiç beklemediği bir yanıt aldı.

Fenerbahçe’de uzun süredir Dirk Advocaat'ın geleceği tartışılıyor. Bir süre önce yeni kontrat önerilen Hollandalı teknik patron artık istenmeyen adam ilan edildi. Yönetimin, Advocaat ile görüşerek istifa talebini ilettiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın Başkan Aziz Yıldırım’a yanıtı ise “İstifayı düşünmüyorum. İstiyorsanız siz gönderin” oldu. Advocaat'ın bu çıkışı yöneticileri daha da kızdırdı. UEFA kriterleri nedeniyle mali anlamda büyük sıkıntı yaşayan yönetim, Hollandalı hocaya fazladan para kaptırmamak için şimdilik sessiz kalıyor.

Fenerbahçe Pereira`yı mumla arıyor Geçen sezon Vitor Pereira yönetiminde 22. hafta itibari ile 50 puan toplayan Fenerbahçe, bu sezon Advocaat ile geçen sezonun 12 puan gerisinde kaldı. İlgili Haberi Oku

Sarı-lacivertli taraftarlar kötü gidiş nedeniyle adeta kazan kaldırmış durumda. Artık Kadıköy'deki maçlarda taraftar sayısı 10 bin civarına kadar geriledi. Taraftarlar, yıllardır ilk kez takımı ve yönetimi bu kadar şiddetli protesto ediyor. Taraftarlar, yönetimin ve teknik ekibin istifasını istiyor. Oyuncular, Gaziantep'e vardığında da İstanbul'a dönüşte de protestolarla karşılaştı. Teknik heyet ve futbolcular otobüse bindiği sırada futbolcuların üzerine meşale, bozuk para ve çakmak atıldı. Kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında tesislere gidebildi.

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