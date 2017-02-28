Fenerbahçe’de soyunma odası karıştı

Fenerbahçe'de Gaziantepspor maçı sonrası Volkan Şen ve Ozan Tufan'ın soyunma odasında tartıştığı öğrenildi.

Sezona büyük umutlarla giren Fenerbahçe, şubat ayı bitmeden Türkiye Kupası dışındaki hedeflerinden bir bir uzaklaştı. Şampiyonluk yarışında geri düşülmesi ve Avrupa'ya veda edilmesi sinirleri iyice gerdi. Fenerbahçe camiası, uzun süredir yaşamadığı bir kaosla karşı karşıya kaldı. Sarı-lacivertli ekip, son 5 resmi maçını kazanamazken, taraftar, yönetim, teknik heyet ve futbolcular arasında büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Fenerbahçe karıştı! Advocaat Aziz Yıldırım`a rest çekti! Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün kulüp binasındaki görüşmede, istifasını istediği Teknik Direktör Dirk Advocaat'tan hiç beklemediği bir yanıt aldı. İlgili Haberi Oku

Belki de en büyük sorun takım içinde yaşanıyor. Futbolcular ile Advocaat arasındaki ipler tamamen kopmuş durumda. Hocaya inanan futbolcu yok denecek kadar az… Stres nedeniyle oyuncular birbirleriyle de atışmaya başladı. Gaziantep maçı sonrası soyunma odasında Volkan Şen ile Ozan Tufan tartıştı. Fernandao, bazı arkadaşlarının eleştirileri sonrası hakaretler savurdu. Takımın halini gören Advocaat ve yardımcıları kapıyı çarpıp dışarı çıktı. Diğer futbolcuların araya girmesiyle muhtemel bir kavga önlendi.