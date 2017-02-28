Fenerbahçe’ye Amerikalı pivot

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı basketbolcu Candace Parker'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, geçen sezon Çin Ligi’nde görev yapan Amerikalı Pivot Candace Parker ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. NCAA’de smaç basan ilk kadın basketbolcu unvanını alan Parker, sarı-lacivertli takımın oynayacağı Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyemeyecek.

Candace Parker Kimdir?

19 Nisan 1986 Doğumlu 1 metre 93 santimetre boyundaki Birleşik Amerikalı Pivot Candace Parker, 2008 WNBA Draftında 1. sıradan seçildi. İlk sezonunda Yılın Çaylağı ödülünü kazanan yıldız basketbolcu, 2008 yılından beri formasını giydiği Los Angeles Sparks takımıyla geçtiğimiz sezon WNBA Şampiyonluğu yaşarken; finallerin en değerli oyuncusu seçildi. Parker geçen sezonu 15.3 sayı, 7.4 ribaund, 4.9 asist, 1.3 top çalma ve 0.9 blok ortalaması ile tamamladı. 2008 ve 2013 yıllarında da sezonun en değerli oyuncusu olan Parker, 3 kez All Star seçildiği ligde 4 defa da yılın en iyi takımında yer alırken; 2 kez Ribaund Kraliçesi olma başarısı gösterdi.

Avrupa’da 2010 – 2015 yılları arasında Rusya’nın Ekaterinburg takımında forma giyen Candace Parker, 1 Eurolig, 5 Rusya Ligi, 4 de Rusya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri Kadın Basketbol Milli Takımı'nda da görev yapan Parker, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatlarında Altın Madalya kazandı. NCAA’de smaç basan ilk kadın basketbolcu ünvanına sahip Parker, geçtiğimiz sezonu Çin Ligi’nde geçirdi.

Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan ve çubuklu formanın başarısı için mücadele edecek olan Candace Parker, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Türkiye Kupası maçlarında forma giyemeyecek.