Galatasaray’da büyük hüsran

Galatasaray sahasında Kayserispor'un ardından Beşiktaş’a da boyun eğdi. Teknik adam değişimi şimdilik sonuç vermedi. Galatasaray, son 2 sezonda ligdeki 7 derbiyi de kazanamadı.

Galatasaray için Beşiktaş derbisinin önemi büyüktü. Şampiyonluk yarışına tekrar ortak olmak için galibiyeti hedefleyen Galatasaray’ın hesabı şaştı. Beşiktaş önünde alınan 1-0'lık yenilgiyle yarışta gerilerde kalan sarı-kırmızılılar, şubat ayında adeta çöktü. Galatasaray, 28 Ocak'ta Akhisar Belediyespor önünde aldığı 6-0'lık galibiyetin ardından 3 puanı bir arada göremedi. Sarıkırmızılılar, iç sahada Kayserispor ve Beşiktaş'a boyun eğdi, Rize deplasmanından 1 puanla döndü.

Galatasaray Şubat`ta buz tuttu Galatasaray, Şubat ayında oynadığı üç lig maçından 1 puan alırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndan ise elendi. İlgili Haberi Oku

Galatasaray’da teknik patronluk koltuğunda yaşanan kan değişimi de şimdilik sonuç getirmedi. Kayserispor mağlubiyetinin ardından Riekerink'le yoları ayırıp Igor Tudor'a takımı emanet eden Galatasaray, Hırvat hocayla henüz galibiyet göremedi. Galatasaray, son iki sezonda Süper Lig'de oynadığı 7 derbiden de galibiyet çıkaramadı. Bu maçların 3'ünden beraberlikle ayrılan Galatasaray, 4 kez sahayı boynu bükük terk etti.

MUSLERA ÇÖKTÜ KALDI

Beşiktaş derbisinde 188. kez sarı-kırmızılı formayı giyerek Zoran Simovic'e ait olan en çok forma giyen yabancı unvanına ortak olan Muslera, maç bitimi büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Uruguaylı eldiven, “Şans Beşiktaş'ın yanındaydı. Top baraja çarpıp beni yanılttı. İlk yarıda iyiydik ama ikinci devre istediklerimizi yapamadık” dedi.