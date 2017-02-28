Galatasaray’da iki oyuncu kadro dışı!

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Emir Preldzic ile Blake Schilb'i kadro dışı bıraktı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Galatasaray Odeabank'ta bugün beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Sarı-Kırmızılı ekibin Koçu Ergin Ataman, Emir Preldzic ve Blake Schilb'i kadro dışı bıraktı. Bu cezanın neden kaynaklandığı ve ne kadar süreceği kesin bir şekilde belli olmazken; kadro dışı kararının kısa süreli olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca takımın kaptanı Sinan Güler'in ise bu sezon ve gelecek sezonu konuşmak için Ergin Ataman ile görüştüğü gelen haberler arasında yer aldı. Schilb bu sezon takımıyla birlikte oynadığı 23 EuroLeague maçında 11.7 sayıyla oynarken; Emir ise 15 maçta 8.7 sayı ile oynuyordu.