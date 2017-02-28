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Götze’den kötü haber

Borussia Dortmund'un yıldızı Mario Götze, metabolizma bozukluğu sebebiyle sahalardan bir süre daha uzak kalacak.
15:1028 Şubat 2017
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Götze’den kötü haber

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’un yıldızı Mario Götze, metabolizma bozukluğu nedeniyle sahalardan bir süre daha uzak kalacak.

Şubat ayından bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımını yalnız bırakan 24 yaşındaki oyuncuya metabolik bozukluk teşhisi konulduğu açıklandı.

Götze’deki rahatsızlığın sebeplerini öğrenmelerinden dolayı memnun olduklarını dile getiren Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Alman milli futbolcunun tamamen iyileştikten sonra takıma kalite katacağından emin olduğunu aktardı.

Etiketler
mario götze
Son güncelleme: 15:13 | 28.02.2017
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