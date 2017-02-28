Guti’nin Beşiktaş paylaşımı rekor kırdı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Guti Hernandez'in Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı Beşiktaş paylaşımı rekor beğeni aldı.
2010-2011 sezonunda siyah beyazlı formayı giyen eski İspanyol futbolcu Guti Hernandez’in derbi galibiyetinin ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Siyah beyazlıların Talisca’nın golüyle TT Arena’da 1-0 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı karışlaşmanın ardından Guti Twitter hesabından, Süper Lig puan durumunu gösteren tablo ile (Grande Beşiktaş) ‘Harikasın Beşiktaş’ notunu paylaştı.
28 Şubat 2017 Türk Telekom Arena`da 2726 gün sonra bir ilk 2000 kadar Beşitkaş taraftarı, kalkan yasağın ardından Galatasaray'ın yeni stadı Türk Telekom Arena'ya ilk kez gitti. Misafir futbolseverlerin simsiyah giyinmesi dikkat çekti. İki takım tribünde de rekabet etti. İlgili Haberi Oku
Efsane futbolcunun bu paylaşımı kısa zamanda rekor sayıda beğeni aldı.
Son güncelleme: 11:01 | 28.02.2017