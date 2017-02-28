Hayalet adam Selçuk İnan

Galatasaray’da kaptan Selçuk İnan kredisini tüketiyor. Haftalardır süren formsuzluğunu Beşiktaş maçında da gösteren deneyimli futbolcu taraftarın sabrını taşırdı.
Takım arkadaşının ayağına pas atmaktan aciz bir hale bürünen kaptan İnan’ın bu durumu Igor Tudor’un da dikkatini çekti. İkinci yarıda oyundan alınan başarılı futbolcu taraftarların ıslıklarına maruz kaldı.
Sarı-kırmızılı takımda başarılı yıllara imza atan 32 yaşındaki futbolcunun, eski görüntüsünden çok uzak bir konumda bulunması taraftarı rahatsız ediyor.
Tecrübeli orta saha bu seon çıktığı 24 maçta takıma sadece 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Selçuk bu istatistiği ile geçtiğimiz yılların gerisinde kaldı.