Hayalet adam Selçuk İnan

Galatasaray'ın kaptanı, bu sezon gösterdiği performansla geçtiğimiz yılların oldukça gerisinde kaldı. Takıma skor yönünde ne gol ne de asist olarak katkı veren 32 yaşındaki futbolcu taraftarın da hışmına uğradı.

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